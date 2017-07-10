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Главная » Страна » Мемориальную доску в честь бойца АТО разбили в Одессе

Мемориальную доску в честь бойца АТО разбили в Одессе

Мемориальную доску в честь бойца АТО разбили в Одессе

Мемориалы погибшим во время операции под Широкино бойцам были открыты 14 апреля 2017 года

10.07.17 159
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В ночь на понедельник, 10 июля, в Одессе вандалы разбили мемориальную доску в честь погибшего в зоне проведения АТО в Донбассе Николая Троицкого по прозвищу "Акела".

Об этом сообщает "Украинская служба информации".

Отмечается, что доброволец полка "Азов" Николай Троицкий погиб 15 февраля 2015 года, когда пытался спасти жизнь своего сослуживца в боях под Широкино.

В ту ночь вместе с товарищем погиб еще один одессит Александр Кутузакий, доброволец "Азова" с позывным "Кутуз".

Мемориалы погибшим во время операции под Широкино бойцам были открыты 14 апреля 2017 года на фасадах одесских школ № 1 и № 55.

Напомним, вандалы осквернили герб Киева на Московском мосту.

 

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