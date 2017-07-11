В Минобороны рассказали сколько военных и техники из разных стран участвуют в Sea Breeze-2017

В совместных учениях Sea Breeze-2017 участвует более 3 тысяч военных из 16 стран. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНИАН.

Целью проведения многонациональных морских учений является обеспечение безопасности в кризисном регионе.

"В мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3 тысяч человек личного состава. Учения будут проводиться на территории Одесской и Николаевской областей, а также в определенных морских полигонах северо-западной части Черного моря", – сказал Гуцуляк.

Основные учебно-боевые элементы и задачи – техническое планирование и операции по стандартам НАТО, проведение учений по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, действие силового освобождения захваченного судна.

Кроме того, планируется проведение десантной операции, учения по поиску и спасению, подводных работ разминирования и прочее.

Представитель Минобороны подчеркнул, что учения продлятся до 23 июля.