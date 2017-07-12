Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ

Три страны Евросоюза выступают против пункта о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины в совместном заявлениии по итогам саммита Украина-ЕС.

Об этом пишет DW со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их косвенно поддерживают Германия и Франция.

Совместное заявление - это традиционный, но не обязательный итоговый документ саммитов Украина-ЕС, которые проходят каждые полгода поочередно в Киеве и Брюсселе. Текст этого документа согласовывается между украинской и европейской сторонами и только после этого выносится на подписание президентов Украины, Европейского Совета и Еврокомиссии.

В целом проект текста заявления нынешнего саммита охватывает все главные направления сотрудничества Украины с Евросоюзом и не вызывает возражений ни у одной из сторон. Кроме одного предложения в преамбуле документа. В нем говорится, что лидеры стран-членов ЕС признают европейские устремления Украины и приветствуют ее европейский выбор.

Украинская сторона настаивает, чтобы это предложение было включено в текст именно в таком виде. Иначе, по информации источника, Киев откажется от принятия совместного заявления.

Напомним, в апреле 2016 года в Нидерландах состоялся референдум относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Около 61% населения страны высказались против ратификации СА, за проголосовали только 38%. Несмотря на результаты референдума (он носил рекомендательный характер), большинство депутатов парламента Нидерландов (75 против 71) отклонили отмену соглашения Украина-ЕС.

Нидерланды заврешили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС позже всех стран Евросоюза.