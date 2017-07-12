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По назначению Луценко генпрокурором начато расследование

По назначению Луценко генпрокурором начато расследование
Петр Порошенко, Юрий Луценко / Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Высшие должностные лица государства злоупотребили своим служебным положением 

12.07.17 2165
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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование по признакам злоупотребления властью при назначении Юрия Луценко генпрокурором.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает "Украинская правда".

В ведомстве отметили, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения еще и о злоупотреблении служебным положением при изменении закона о ГПУ, что позволило Луценко быть назначенным на должность генерального прокурора.

Также в пресс-службе САП добавили, что речь идет о том, что высшие должностные лица государства, злоупотребляя своим служебным положением и действуя вопреки интересам службы с целью сделать возможным дальнейшее назначение Луценко генпрокурором, нарушили закон "О регламенте Верховной Рады Украины" и приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины", что "повлекло тяжкие последствия".

Напомним, регламентный комитет частично удовлетворил ходатайство ГПУ по Добкину.

 

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