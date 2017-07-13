СМИ: Фильм Навального загнал Медведева в тень

Премьер министр РФ и по совместительству лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, вопреки ожиданиям партийцев, не включился в региональную избирательную кампанию и не ездит в регионы, где в сентябре выберут губернаторов. Об этом пишет газета "Ведомости". Издание предполагает, что виной всему - фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального "Он вам не Димон".

Вместо Медведева по регионам ездит президент РФ Владимир Путин.

Формально губернаторская кампания стартовала в июне, но ездить в выборные регионы Путин стал весной. Российский президент всякий раз встречался с руководителями регионов, а в тех семи регионах, где выборов нет, не встречался.

В то же время Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из тех, где пройдут парламентские, посетил только Северную Осетию. Премьера ждали в Ярославле 20 июня, на форуме "Единой России", но он так и не приехал.

Год назад, перед выборами в Госдуму, Медведев объехал 36 регионов, встретился с 19 губернаторами, а Путин нанес 15 визитов, 12 из которых - без встреч с губернаторами.

Малую активность Медведева издание объясняет его низкими рейтингами. Особенно ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального, говорит близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей".

После показа фильма "Он вам не Димон" Медведев не может "поделиться рейтингом с врио губернаторов" и, даже напротив, стал для них "токсичным", согласен другой человек, близкий к администрации.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта обнародовал расследование о незадекларованной недвижимости Дмитрия Медведева в России и за ее пределами. 26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции протеста, участники которых требовали от премьера ответить на выдвинутые ему обвинения.