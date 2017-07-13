Князев рассказал, сколько уголовных дел было открыто в отношении полицейских в этом году

В отношении полицейских в 2017 году было открыто почти 600 уголовных производств. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам департамента внутренней безопасности, за половину текущего года открыто 597 уголовных производств. Больше всего производств начато по фактам противоправных действий работников НПУ в Харьковской области - 57, в Днепропетровской – 55, в Донецкой – 40, в Киеве – 36 и во Львовской области – 32", – сказал Князев.

Также, по его данным, в настоящее время уполномоченными органами по результатам предварительного расследования 182 правоохранителям сообщено о подозрении.

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Князев также отметил уменьшение количества уголовных преступлений с начала года на 17%.