Подделки содержат общеизвестные защитные элементы, которые отображаются даже под ультрафиолетовым светом

На Тернопольщине сотрудники СБУ обезвредили межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом", - говорится в сообщении.

Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки во время изготовления очередной партии фальшивой наличности.

Правоохранители провели 15 обысков в жилищах и офисах фальшивомонетчиков. Были изъяты банкноты с признаками подделки, а также многочисленные орудия и расходные материалы для изготовления фальшивок, в частности: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр и оттисками портрета президента Франклина, компьютерная техника и другое.

На станки и оборудование полиграфического комбината, используемые фальшивомонетчиками, наложен арест. По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить подделку и попадание в открытое обращение валюты на более чем 6 миллионов долларов США.

Найденные пленки и фальшивые деньги











Фото: Пресс-служба СБУ