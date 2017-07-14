Верховный Главнокомандующий заявил, что не позволит обворовывать армию

Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Львовский бронетанковый завод заверил, что не потерпит коррупции в рядах Вооруженных сил Украины.

"Как верховный главнокомандующий, как президент Украины, я никому не позволю обворовывать армию, греть руки на поставках в Вооруженные силы! Украинский народ отдает последнее и воровать на этом не позволено никому. Это позиция моя, позиция правоохранительных органов, которые сейчас демонстрируют решительные шаги в достижении в борьбе с коррупцией ", - заявил он в пятницу, 14 июля.

Помимо этого, президент пообещал выделить 920 млн грн Львовскому бронетанковому заводу на танки, пожарные машины, бронемашины "Дозор".

Отметим, накануне визита Порошенко во Львов детективы НАБУ задержали представителей ВСУ и руководство ГП "Львовский бронетанковый завод по подозрению в махинациях".

По версии следствия, чиновники завода закупили вместо новых двигателей для танков Т-72 двигатели, которые ранее были в использовании и реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.

Напомним, президент хочет производить боеприпасы из отечественного сырья.