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Главная » Страна » Добкин сдал два паспорта, обещал сдать еще один

Добкин сдал два паспорта, обещал сдать еще один

Добкин сдал два паспорта, обещал сдать еще один

По словам депутата, суд будет избирать ему меру пресечения 17-18 июля

14.07.17 3782
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В пятницу, 14 июля народный депутат Михаил Добкин пришел в Генпрокуратуру на допрос и сдал два заграничных паспорта. 

Об этом он сказал журналистам после допроса в Генпрокуратуре.

"Я собственноручно сдал все свои паспорта. Я сдал заграничный паспорт, там, где стоят у меня визы в страны Европейского союза и США. Также я сдал заграничный паспорт, который случайно у себя нашел. Это мой заграничный паспорт дипломатический, срок действия которого закончился в 2011 году... Также один из паспортов заграничных, биометрический, у меня находится в визовом центре для получения британской визы", - сказал он.

Михаил Добкин отметил, что передал Генпрокуратуре расписку с обещанием сдать и этот загранпаспорт, когда его вернут из визового центра.

Народный депутат также сообщил, что в пятницу, 14 июля Генпрокуратура не успела подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. По словам Добкина, суд будет избирать ему меру пресечения 17-18 июля.

Напомним, Михаил Добкин прокомментировал странное поведение своего брата в парламенте.

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