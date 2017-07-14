Добкин сдал два паспорта, обещал сдать еще один

В пятницу, 14 июля народный депутат Михаил Добкин пришел в Генпрокуратуру на допрос и сдал два заграничных паспорта.

Об этом он сказал журналистам после допроса в Генпрокуратуре.

"Я собственноручно сдал все свои паспорта. Я сдал заграничный паспорт, там, где стоят у меня визы в страны Европейского союза и США. Также я сдал заграничный паспорт, который случайно у себя нашел. Это мой заграничный паспорт дипломатический, срок действия которого закончился в 2011 году... Также один из паспортов заграничных, биометрический, у меня находится в визовом центре для получения британской визы", - сказал он.

Михаил Добкин отметил, что передал Генпрокуратуре расписку с обещанием сдать и этот загранпаспорт, когда его вернут из визового центра.

Народный депутат также сообщил, что в пятницу, 14 июля Генпрокуратура не успела подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. По словам Добкина, суд будет избирать ему меру пресечения 17-18 июля.

Напомним, Михаил Добкин прокомментировал странное поведение своего брата в парламенте.