В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в определенных районах продолжаются бригадные тактические учения ВДВ. Об этом говорится в Facebook-странице Генштаба ВСУ.
Учения проходят с боевыми стрельбами и десантированием.
На видео видно, что военные осуществляют полеты на вертолетах, прыгают с парашютами, десантируются, а также учатся наземным маневрам, в том числе и стрельбам. И все это снято от первого лица, то есть "глазами участников".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны рассказали сколько военных и техники из разных стран участвуют в Sea Breeze-2017