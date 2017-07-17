Ryanair может начать полеты в Украину с сентября

Украина возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair и планирует завершить их через несколько недель.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер".

"Для завершения переговоров нужно несколько недель - это максимум. И я бы очень хотел, чтобы начало полетов из Львова и Киева было анонсировано в сентябре", - заявил министр.

Он подчеркнул: и президент, и правительство, и аэропорт "Борисполь" заинтересованы, чтобы лоукостер вышел на украинский рынок.

"Компания Ryanair является бизнес-ориентированной и, конечно, она будет применять любые рычаги в переговорах. Это нормально, это не благотворительный фонд. Для нас важно найти ту формулу, которая будет отвечать и интересам Украины, и интересам авиакомпании для того, чтобы это было плодотворное сотрудничество на долгие годы", - отметил Омелян.

Напомним, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.