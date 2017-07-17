В 2014 году арабский миллиардер Санни Варки учредил премию Global Teacher Prize. С тех пор ежегодно лучший учитель планеты, автор самой инновационной, эффективной, нестандартной методики обучения, получает от Varkey Foundation 1 миллион долларов. В десятках стран по всему миру - от Португалии до Грузии, от Марокко до Чили - проходит своя национальная версия Global Teacher Prize. В 2017-м лучшего учителя впервые выберут и в Украине.

Цель премии Global Teacher Prize Ukraine, которая проводится под эгидой мировой, - изменить отношение к профессии учителя, поднять ее престиж и выявить как можно больше учителей-инноваторов, рассказать о них всей стране. Главный приз национальной премии - 100 000 гривен. Кроме этого, топ-5 финалистов получат всестороннюю помощь в оформлении заявок на мировую премию и поедут на Global Education and Skills Forum в Дубаи в марте 2018 года, где состоится церемония награждения лучшего учителя планеты.

Кандидату можно выбирать любой вариант участия - можно подавать заявку одновременно и на национальную премию, и на мировую, можно выбрать одну из них. Победа или вхождение в шорт-лист в национальной премии никак не влияет на решение мирового жюри.

Номинировать учителя на соискание премии может любой: администрация школы, ученики - действующие или бывшие, их родители. Кроме этого, учитель может самостоятельно оформить заявку на участие в конкурсе. Прием заявок на Global Teacher Prize Ukraine продлится до 15 августа.

Жюри конкурса, состоящее из экспертов в области образования, педагогов, лидеров мнений, выбирает 20 лучших учителей. После комплексной оценки и расширенных интервью в сентябре будет определена пятерка финалистов. Победителя назовут в День учителя.

Наталья Мосейчук, куратор премии Global Teacher Prize Ukraine говорит: «Кто он - идеальный украинский учитель, который может стать номинантом и победителем этой премии? Это учитель, который учит и воспитывает? Это педагог, который может похвастаться результатами своих учеников или их жизненными достижениями? Это человек-праздник или книжный эрудит? Или это кто-то универсальный, которого я мало представляю и в жизни еще не встречала? Я, как мама теперь уже студента, два года назад болела за каждый балл ЗНО своего сына. Сегодня Зоя Литвин (основательница "Освитории") убеждает меня, что ЗНО - не главное. Главное, чтобы ребенок стал человеком с активной жизненной позицией, максимум - лидером. Я убеждала, что биологи и физики не обязательно должны быть лидерами, они прежде всего ученые, исследователи! И такие люди - не «бла-бла-мены» Украине и нужны! Зоя парировала, что прогресс двигают не только математики, но и философы и общественные деятели. Я понимаю, что правда где-то посередине. Но что касается учителя ... Очевидно, что это должна быть незаурядная личность. В моей жизни такие учителя попадались. И я обязательно расскажу о них. Они в свое время вдохновили меня, поддержали, научили учиться и достигать, подниматься после падений и идти дальше. Мы постараемся найти таких педагогов и распространить их практики в других школах. Вы помогайте. Пишите о самых достойных, самых стоящих»

https://www.facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/posts/1315915128505379

Каждый учитель может выбрать из трех опции:

1) податься и на национальную премию Global Teacher Prize Ukraine, и на мировую Global Teacher Prize (и кто знает, возможно, получить 100 000 гривен, да еще и 1000000 долларов?)))

2) податься только на Global Teacher Prize http://www.globalteacherprize.org

3) податься только на Global Teacher Prize Ukraine, заполнив заявку на http://globalteacherprize.org.ua Номер телефона call-центра 800755000.

В 2015 году лучшей преподавательницей планеты признали американку Нэнси Этвелл. Она предложила выкладывать литературу в форме воркшопов по чтению и письму. В 2016 году миллион получила беженка из Палестины Ханан аль-Харуб. Педагог специализируется на обучении детей, травмированных в результате насилия. А в 2017-м победительницей стала Мэгги Мак О'Доннел. Она боролась с проблемой самоубийства среди подростков в отдаленном селе на севере Канады.

К слову, Украина уже попадала в ТОП-50 Global Teacher Prize. На премию подавала свою кандидатуру Анна Дудич, преподаватель английского языка одной из гимназий в Кропивницком. Педагог использует на уроках смартфоны и GoogleClass, проводит международные skype-конференции в классе.

Напомним, что журналист и телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук, учитель английского по специальности, решила с командой ТСН начать социальную инициативу «Право на освіту».