Маккейн назвал заявление о "Малороссии" прямой ответственностью Путина

Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн назвал заявление Захарченко о "Малороссии" прямой ответственностью Путина.

Об этом говорится в официальной реакции законодателя, обнародованном на его веб-сайте, которую цитируют мировые СМИ.

"Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи "Малороссия". Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на Владимире Путине, под чьим руководством, финансированием, а также от снабжения войск и оружия которого полностью зависимы сепаратисты", - подчеркнул глава сенатского комитета.

Маккейн также назвал провозглашения марионеточного государства еще одним нарушением со стороны РФ Минских соглашений. Своим агрессивным поведением Россия продемонстрировала, что не хочет мира и достижения целей "Минска", подчеркнул сенатор.

"Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее", - отметил законодатель.

По его словам, США и европейские союзники "должны честно посмотреть в лицо реальности, что мы не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трех лет".

В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.

Он призвал США ввести более мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие оборонительного характера, в котором она нуждается для самозащиты.

Напомним, в Кремле заявили, что провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко.