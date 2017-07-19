В зоне АТО погибли двое украинских бойцов

В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.
Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевка из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. У Красногоровки вели огонь из танков. Кроме того, были обстреляны жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 миллиметра двое гражданских получили ранения. А в результате обстрелов украинских опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих.
На Луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.
Всего за минувшие сутки террористы 23 раза нарушили перемирие.
Двое украинских бойцов погибло, четверо получили ранения.
Напомним, Маккейн назвал заявление о "Малороссии" прямой ответственностью Путина.