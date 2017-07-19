Госорганам с сегодняшнего дня запрещено требовать печать на документах

Теперь документы считаются достоверными при условии подписи уполномоченного на это лица

19 июля в Украине вступил в силу закон №1982-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.

Таким образом, для бизнеса отменяется обязательное использование печатей на документах.

В Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.

Закон об отмене печатей в Украине исключил из ряда нормативных актов упоминания об обязательном использовании печати. Теперь документы считаются достоверными при условии подписи уполномоченного на это лица.

Кроме того, вводится административная ответственность за требование проставления печати на документе.

Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен).

Напомним, министр юстиции Павел Петренко рассказал Фокусу о том, стоит ли доверять украинским юристам.