В Луганской области 40 тыс. человек остались без воды

В Луганской области в результате обесточивания водоканалов 40 тыс. человек остались без питьевой воды. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тыс. человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", - написал он.

Он заявил, что не раз обращался в Кабмин с просьбой решить проблемы в работе Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

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"Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы ЛЭО. Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии", - написал он.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, почти 750 тыс. детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды в результате вооруженных столкновений в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры.