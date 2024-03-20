Кибератаки поразили систему водоснабжения по всей территории США, — Белый дом

Атаки не повлияли на поставки питьевой воды, но обеспокоили высокопоставленных чиновников и законодателей, а также привлекли внимание к проблемам безопасности в водном секторе.

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По всей территории США в результате кибератак поражены системы водоснабжения и водоотведения. Белый дом и Агентство по охране окружающей среды предупредили губернаторов об опасностях, информирует CNN.

В письме к руководителям штатов администратор Агентства по охране окружающей среды (EPA) Майкл Риган и советник по национальной безопасности Джейк Салливан призвали оказать поддержку, чтобы убедиться, что все водопроводные системы всесторонне оценивают свою текущую практику кибербезопасности. Во многих случаях, по их словам, "даже базовые меры предосторожности кибербезопасности" не применяются на водопроводных объектах.

Агентство также создаст "оперативную группу" для "выявления наиболее значительных уязвимостей систем водоснабжения к кибератакам". Должностные лица администрации США пригласили государственных служащих внутренней безопасности и охраны окружающей среды на встречу, чтобы обсудить улучшения кибербезопасности, необходимые в водном секторе.

Сектор водоснабжения США, который охватывает 150 000 общественных систем водоснабжения, часто испытывает трудности с поиском денег и персонала для борьбы с хакерскими угрозами. В ноябре хакеры взломали промышленное оборудование на нескольких объектах водоснабжения США, чтобы отобразить на оборудовании антиизраильское сообщение. Администрация Байдена обвинила в хакерских атаках правительство Ирана.

Ни вероятные иранские, ни китайские хакерские атаки, как говорится в сообщении, не повлияли на поставки питьевой воды, но они обеспокоили высокопоставленных чиновников США и законодателей и привлекли внимание к проблемам безопасности в водном секторе. Администрация Байдена попыталась использовать сочетание регулирования и федеральной поддержки новых технологий киберзащиты, чтобы решить эту проблему. В октябре EPA было вынуждено отменить ключевое постановление по кибербезопасности для систем общественного водоснабжения после судебного обжалования генеральными прокурорами Республиканской партии.

Напомним, 1 февраля в киберкомандовании США отмечают, что китайским шпионам уже удавалось обходить защиту систем на Гуаме, поэтому надо постоянно сохранять бдительность. Китайские кибератаки на Гуам могут подорвать боеспособность армии США.