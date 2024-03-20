Кібератаки уразили систему водопостачання по всій території США, — Білий дім

Атаки не вплинули на постачання питної води, але занепокоїли високопоставлених чиновників і законодавців, а також привернули увагу до проблем безпеки у водному секторі.

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По всій території США внаслідок кібератак уражені системи водопостачання та водовідведення. Білий дім і Агенція з охорони навколишнього середовища попередили губернаторів щодо небезпек, інформує CNN.

У листі до очільників штатів адміністратор Агенції з охорони навколишнього середовища (EPA) Майкл Ріган і радник із національної безпеки Джейк Салліван закликали надати підтримку, аби переконатися, що всі водопровідні системи всебічно оцінюють свою поточну практику кібербезпеки. У багатьох випадках, за їхніми словами, "навіть базові запобіжні заходи кібербезпеки" не застосовуються на водопровідних об’єктах.

Агенція також створить "оперативну групу" для "виявлення найзначніших вразливостей систем водопостачання до кібератак". Посадові особи адміністрації США запросили державних службовців внутрішньої безпеки й охорони навколишнього середовища на зустріч, щоб обговорити покращення кібербезпеки, необхідні у водному секторі.

Сектор водопостачання США, який охоплює 150 000 громадських систем водопостачання, часто відчуває труднощі з пошуком грошей і персоналу для боротьби з хакерськими загрозами. У листопаді хакери зламали промислове обладнання на кількох об’єктах водопостачання США, щоб відобразити на обладнанні антиізраїльське повідомлення. Адміністрація Байдена звинуватила в хакерських атаках уряд Ірану.

Ані ймовірні іранські, ані китайські хакерські атаки, як ідеться в повідомленні, не вплинули на постачання питної води, але вони занепокоїли високопоставлених чиновників США та законодавців і привернули увагу до проблем безпеки у водному секторі. Адміністрація Байдена спробувала використати поєднання регулювання та федеральної підтримки нових технологій кіберзахисту, щоб розв'язувати цю проблему. В жовтні EPA було змушене скасувати ключову постанову стосовно кібербезпеки для систем громадського водопостачання після судового оскарження генеральними прокурорами Республіканської партії.

Нагадаємо, 1 лютого в кіберкомандуванні США зауважують, що китайським шпигунам уже вдавалося обходити захист систем на Гуамі, тому треба постійно зберігати пильність. Китайські кібератаки на Гуам можуть підірвати боєздатність армії США.