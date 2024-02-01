Ключовий вузол: китайські кібератаки на Гуам можуть підірвати боєздатність армії США

В Кіберкомандуванні США зауважують, що китайським шпигунам вже вдавалось обходити захист систем на Гуамі, тому треба постійно зберігати пильність.

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Успішні кібератаки Китаю на критично важливу інфраструктуру на Гуамі або інших Індо-тихоокеанських плацдармах можуть підірвати військовий потенціал США в регіоні. Про це повідомляє Defense News.

Командувач Агенції національної безпеки та Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що Гуам є ключовим форпостом американських військ. Острів може стати центром боротьби з Пекіном. Острів служить центром логістики, вузлом розвідки, спостереження та рекогностування й важливою базою.

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Потенційна кібератака на мережі та інформаційні технології, які забезпечують розподіл електроенергії, води, продовольства та реагування на надзвичайні ситуації можуть мати дуже вагомий вплив на потенціал армії США.

"Комунікації, здатність використовувати наші найбільш смертоносні системи озброєнь — це все сфери, на які ми будемо покладатися. Ми повинні діяти щодня, ми повинні бути пильними, ми повинні мати наступальні і оборонні можливості", — заявив Накасоне під час слухань в Конгресі США з питань комуністичної партії Китаю.

Раніше Альянс "Пʼять очей", до якого входять розвідки Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії та США попереджав, що китайській шпигунській групі вдалося прослизнути повз цифровий захист на Гуамі та інших місцях. Microsoft тоді приписала напад на кіберугруповання Volt Typhoon.

Генерал Накасоне зауважує, що у випадку наступної атаки, як тільки вони виявлять хакерів навколо систем критичної інфраструктури, їх треба буде "вивести звідти". Тому треба бути пильними, бо китайська загроза не буде епізодичною.

Нагадаємо, 2 жовтня ЗМІ писали, як США захищатимуть острів Гуам від ударів за допомогою мережі датчиків.

24 січня Данія анонсувала понад 13 млн доларів для зміцнення кіберзахисту України.