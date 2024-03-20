Сигнал КНР надіслано. США випробували гіперзвукову ракету ARRW з бази Гуам

Американська армія провела останнє із серії випробувань тестів. Проте вперше гіперзвукову зброю випробували в Тихоокеанському регіоні.

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Повітряні сили США підтвердили, що на початку цього тижня були проведені останні заплановані пуски гіперзвукової ракети AGM-183A, вона ж AARW. Про це повідомляє The War Zone.

Стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress вилетів з авіабази на острові Гуам, щоб випустити ракету ARRW. США вперше випробували гіперзвукову зброю в тихоокеанському регіоні. Таким чином Вашингтон надсилає чіткий сигнал в бік Пекіну через Тихий океан. Все відбувається попри туманне майбутнє самої ракети ARRW.

"B-52H Stratofortress провів випробування універсальної зброї швидкого реагування AGM-183A, що запускається з повітря. Під час цього випробування було здійснено запуск повного прототипу оперативної гіперзвукової ракети і зосереджено увагу на комплексних характеристиках ARRW. Випробування відбулося на випробувальному полігоні імені Рейгана, коли B-52 злетів з авіабази Андерсен, Гуам, 17 березня 2024 року за місцевим часом", — заявив представник Повітряних сил.

Полігон імені Рейгана — це один з головних полігонів армії США для ракетних випробувань. Він розташований на кількох островах на атолі Кваджалейн на Маршаллових Островах. Наразі Повітряні сили досліджують інформацію про можливості ракети, але оголошувати конкретні цілі тестування в армії не планують.

"Ми підтвердили та покращили наші можливості тестування та оцінки для подальшого розвитку передових гіперзвукових систем", — резюмував представник ПС США.

Нагадаємо, 2 березня США показали B-52 з гіперзвуковою ракетою на базі Гуам.

5 березня аналітики писали, що буде проведено тест гіперзвукової ракети ARRW з бази Гуам.