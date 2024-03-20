Сигнал КНР отправлен. США испытали гиперзвуковую ракету ARRW с базы Гуам

Американская армия провела последнее из серии испытаний тестов. Однако впервые гиперзвуковое оружие испытали в Тихоокеанском регионе.

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Воздушные силы США подтвердили, что в начале этой недели были проведены последние запланированные пуски гиперзвуковой ракеты AGM-183A, она же AARW. Об этом сообщает The War Zone.

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress вылетел с авиабазы на острове Гуам, чтобы выпустить ракету ARRW. США впервые испытали гиперзвуковое оружие в тихоокеанском регионе. Таким образом Вашингтон посылает четкий сигнал в сторону Пекина через Тихий океан. Все произошла на фоне туманного будущего самой ракеты ARRW.

"B-52H Stratofortress провел испытания универсального оружия быстрого реагирования AGM-183A, запускаемого с воздуха. Во время этого испытания был осуществлен запуск полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты и сосредоточено внимание на комплексных характеристиках ARRW. Испытание состоялось на полигоне имени Рейгана, когда B-52 взлетел с авиабазы Андерсен, Гуам, 17 марта 2024 года по местному времени", — заявил представитель Воздушных сил.

Полигон имени Рейгана — это один из главных полигонов армии США для ракетных испытаний. Он расположен на нескольких островах на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах. Сейчас Воздушные силы исследуют информацию о возможностях ракеты, но объявлять конкретные цели тестирования в армии не планируют.

"Мы подтвердили и улучшили наши возможности тестирования и оценки для дальнейшего развития передовых гиперзвуковых систем", — резюмировал представитель ПС США.

Напомним, 2 марта США показали B-52 с гиперзвуковой ракетой на базе Гуам.

5 марта аналитики писали, что будет проведен тест гиперзвуковой ракеты ARRW с базы Гуам.