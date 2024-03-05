Випробування неминуче: США протестують гіперзвукову ракету ARRW з бази Гуам (фото)

Офіційно Повітряні сили США не коментують плани щодо випробування, але спостерігачі вже фіксують спеціальні літаки і кораблі, які зазвичай залучають до тестування.

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В США зʼявляється все більше доказів, що Повітряні сили США планують провести ще одне випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW. Тестовий пуск може відбутись з бази Гуам, яка найближче до Китаю. Про це повідомляє The War Zone.

Минулого тижня Повітряні сили показали ракету ARRW під крилом стратегічного бомбардувальника B-52 на острові Гуам — стратегічно важливої бази США в Тихому океані. Найкращим поясненням появи ракети на острові могли б стати випробування як демонстрація сили. Сигнал був би адресований Китаю. Повітряні сили відмовились коментувати журналістам щодо планів випробування гіперзвукової ракети ARRW.

"Повітряні сили останнім часом не проводили живих випробувань ракети ARRW", — повідомив речник.

Спостерігачі відзначають, що попри заяву військових є все більше доказів, що армія готується до тестів. Авіатори і моряки отримали попередження в західній частині Тихого океану. Воно набере чинності десь на цьому тижні. Вони знаходяться на маршруті, який закінчується на випробувальному полігоні Рейгана за тисячі кілометрів від Гуаму. Бомбардувальник B-52H пролетить 4000 км, щоб дійти до рубежів для пуску ракети.

Попередження для авіації і кораблів в Тихому океані, ймовірно, тут тестуватимуть ARRW

Полігон Рейгана — це великий ракетний полігон, на якому регулярно тестують боєприпаси великої дальності, включно з гіперзвуковими ракетами. Також спостерігачі зафіксували два, а можливо і три спеціально модифікованих літаки HALO. Вони злітали з Гуаму й раніше їх долучали до випробувань ракети ARRW.

Спеціальні літак типу HALO (High Altitude Observatory) Фото: Flight Radar 24

Також довкола полігону регулярно фіксуються інші спеціалізовані літаки і кораблі. Наприклад, залучено корабель M/V Pacific Collector, який використовується для підтримки ракетних випробувань. У виданні не виключають, що військові планують протестувати якусь іншу зброю, а не ARRW. Проте залучати таку кількість різноманітних платформ для підтримки тестів було б надзвичайною витратою ресурсів.

Наостанок в Повітряних силах заявили, що у них залишилось одне заплановане випробування ракети ARRW. Від Гуаму до Китаю близько 4000 км. Тестування може передбачати, що B-52 матиме пролетіти до 2 тисяч км до виходу на пусковий рубіж, бо дальність ракети близько 2000 км. Таким чином випробування може стати ще й моделюванням реальної оперативної місії.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що F-35 отримає новітню ракету AGM-88G для боротьби з комплексами ППО.

В кінці 2023 року стало відомо, що B-52H модернізують під гіперзвукові ракети НАСМ.