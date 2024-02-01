Ключевой узел: китайские кибератаки на Гуам могут подорвать боеспособность армии США

В Киберкомандовании США отмечают, что китайским шпионам уже удавалось обходить защиту систем на Гуаме, поэтому надо постоянно сохранять бдительность.

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Успешные кибератаки Китая на критически важную инфраструктуру на Гуаме или других Индо-тихоокеанских плацдармах могут подорвать военный потенциал США в регионе. Об этом сообщает Defense News.

Командующий Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что Гуам является ключевым форпостом американских войск. Остров может стать центром борьбы с Пекином. Гуам служит центром логистики, узлом разведки, наблюдения и рекогносцировки и важной базой.

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Потенциальная кибератака на сети и информационные технологии, которые обеспечивают распределение электроэнергии, воды, продовольствия и реагирования на чрезвычайные ситуации могут иметь очень весомое влияние на потенциал армии США.

"Коммуникации, способность использовать наши самые смертоносные системы вооружений — это все сферы, на которые мы будем полагаться. Мы должны действовать ежедневно, мы должны быть бдительными, мы должны иметь наступательные и оборонительные возможности", — заявил Накасоне во время слушаний в Конгрессе США по вопросам коммунистической партии Китая.

Ранее Альянс "Пять глаз", в который входят разведки Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США предупреждал, что китайской шпионской группе удалось проскользнуть мимо цифровой защиты на Гуаме и других местах. Microsoft тогда приписала нападение на кибергруппировку Volt Typhoon.

Генерал Накасоне отмечает, что в случае следующей атаки, как только они обнаружат хакеров вокруг систем критической инфраструктуры, их надо будет "вывести оттуда". Поэтому надо быть бдительными, потому что китайская угроза не будет эпизодической.

Напомним, 2 октября СМИ писали, как США будут защищать остров Гуам от ударов с помощью сети датчиков.

24 января Дания анонсировала более 13 млн долларов для укрепления киберзащиты Украины.