Як США захищатимуть острів Гуам від ударів: нові деталі створення мережі захисних датчиків

Острів Гуам є найбільшою авіабазою США в Тихому океані, де є аівабаза, морська база та інші військові обʼєкти, які знаходяться в близькості до Китаю та КНДР.

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Найбільша стратегічна база у Тихому океані США на острові Гуам отримає нову систему захисту від загроз у повітрі. Про це повідомляє Naval News.

Агенція протиракетної оборони (MDA) розкрило нові деталі про плани побудови сенсорної мережі, а також нову інформацію, повʼязану з пусковими установками для оборони Гуаму. Вирішено, що замість мобільних пускових установок з ракетами акцент буде на стаціонарних пускових. Ймовірно, система буде схожа на ту, яка зараз є на берегових обʼєктах Aegis.

Топологія Гуаму відрізняється від будь-якого іншого обʼєкту, де є берегові систему Aegis. Радари TPY-6 будуть не "мобільними", а "транспортабельними". Різниця полягає в тому, що пересувні системи вимагають розміщення декілька блоків чи модулів TPY-6, а мобільні цього не вимагають. Згідно з даними видання, радар TPY-6 буде змонтований на платформі, а пов'язані з ним модулі обладнання для управління радаром будуть розміщені разом з ним.

Гуам знаходиться близько до Китаю та КНДР, що робить його захист центральним завданням для Індо-тихоокеанського командування. На острові є база ВМС з атомними підводними човнами, авіабаза з бомбардувальниками, а також базу морських піхотинців на 5000 бійців.

Для захисту острова інтегрується оборонна архітектура:

система бойового управління IBCS (інтегрована система бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною);

комплекс Aegis;

ПРО Patriot та THAAD;

зенітні ракети SM-3, SM-6, AMRAAM, AIM-9 Sidewinder.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, що Повітряні сили США збільшать кількість своїх баз у Тихому океані.

4 квітня в британських газетах писали, що на острові Гуам будуть бойові дії, якщо дійде до конфлікту США та Китаю.