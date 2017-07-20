Киев жестко высказался о недееспособности ООН

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".

"В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение", - подчеркнул Кислица в ходе дебатов на тему мира и безопасности в Африке.

Представитель украинской стороны напомнил, что в 1994 году ООН не смогла предупредить геноцид в Руанде.

"Двадцать лет спустя в вопросе Украины Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности и Генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", - добавил заместитель министра иностранных дел Украины.

Напомним, Порошенко заявил, что ООН нужно реформировать.