Киев жестко высказался о недееспособности ООН

Украинская делегация обратилась к представителям главных институтов ООН с просьбой своевременно реагировать на конфликты в мире с целью их локализации и упреждения роста насилия и нарушений прав человека.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".
"В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение", - подчеркнул Кислица в ходе дебатов на тему мира и безопасности в Африке.
Представитель украинской стороны напомнил, что в 1994 году ООН не смогла предупредить геноцид в Руанде.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Администрация президента: Украина предложит новые идеи по деоккупации Крыма в Генассамблее ООН
"Двадцать лет спустя в вопросе Украины Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности и Генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", - добавил заместитель министра иностранных дел Украины.