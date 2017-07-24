Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю

В Украине на каждые 100 000 населения приходится 5,52 основных боевых (современных) танков (ОБТ).
По этому показателю наша страна занимает пятое место в Европе.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Vividmaps.
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В Европе по числу танков на душу населения впереди Украины находятся только Россия, Греция, Сербия и Болгария.
Выборка по некоторым странам:
Украина - 5,52 основных боевых танка на 100 000 населения
США: 1,8
Китай: 0,47
Индия: 0,33
Пакистан: 1,49
Северная Корея: 19,78
Сирия: 24,54
Израиль: 31.48
Иордания: 16,77
Саудовская Аравия: 3,49
Напомним, украинские танкисты заняли пятое место на танковом биатлоне НАТО.