42 сожженных бронемашины: в ВСУ показали последствия ожесточенных боев (видео)

Украинские защитники из 58-ой ОМБр написали, что российские генералы на Донецком направлении "устроили масштабное жертвоприношение", бросив на погибель живую силу и технику.

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Украинские подразделения на Донецком направлении успешно отразили наступление российских войск, уничтожив 42 российских танка и бронемашины в районе одного из населенных пунктов. Как сообщили 2 мая в соцсетях бойцы 58-ой ОМБр имени гетмана Ивана Выговского, сожженная техника противника стала результатом ожесточенных боев, которые велись на небольшом участке фронта.

"Весенняя жатва смерти. Маленький клочок земли возле одного из донецких сел стал ареной жестоких боев с российскими оккупантами. Кажется, в последние недели путинские генералы устроили масштабное жертвоприношение своим адским богам, бросая на погибель новые силы и технику", — пишут в комментарии под видео украинские военные.

Судя по кадрам, бойцы Сил обороны оказали ожесточенное сопротивление наступающим силам неприятеля. В частности, в боях принимали участие бойцы 58-й бригады совместно с подразделениями Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, 762-й бригады охраны Госпецслужбы транспорта, а также других военных формирований.

Западные обозреватели в комментариях пишут, что в настоящее время российские войска ведут агрессивную наступательную кампанию, продвигаясь к районам вблизи Часового Яра и Авдеевки.

В результате активных действий ВС РФ населенный пункт Работино оказалась в опасной ситуации. Однако оккупанты встречают упорное сопротивление со стороны украинских войск, которые, несмотря на значительный дефицит боеприпасов, наносят противнику существенные потери.

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Напомним, по мнению польского военного обозревателя Максимилиана Дуры украинские защитники начали натуральную охоту на зенитные комплексы "Бук" ВС РФ. Только за последний месяц удалось уничтожить не менее шести российских ЗРК.