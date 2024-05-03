Бойцы ВСУ уничтожили пять систем РЭБ противника на Южном направлении (видео)

В одном из эпизодов бойцы Нацгвардии успешно выполнили боевую задачу. В результате противник потерял станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".

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В течение прошлой недели подразделения оперативного назначения Национальной гвардии Украины активно применяли беспилотные средства. В ходе выполнения боевых задач украинским бойцам удалось уничтожить пять систем РЭБ российской оккупационной армии. Об этом 3 мая сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Военачальник пояснил, что на опубликованных кадрах видна боевая работа 23 бригады НГУ "Хортица" на Запорожском направлении. В результате успешной операции противник лишился одной станции радиоэлектронной борьбы "Стриж".

"На этой неделе подразделения оперативного назначения Национальной гвардии Украины активно работали дронами по позициям противника, его технике, артиллерийских системах и средствах РЭБ. На южном направлении, в частности, уничтожено 5 систем РЭБ противника", — сообщил Пивненко.

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Напомним, в ночь на 2 мая украинские беспилотники, вероятно, атаковали тяговые и трансформаторные подстанции на железнодорожных путях в Орловской и Курской областях РФ. В долгосрочной перспективе, отмечают эксперты, такая тактика может нанести существенный урон логистике российских войск.