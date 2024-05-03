Бійці ЗСУ знищили п'ять систем РЕБ противника на Південному напрямку (відео)

В одному з епізодів бійці Нацгвардії успішно виконали бойове завдання. У результаті противник втратив станцію радіоелектронної боротьби "Стриж".

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Протягом минулого тижня підрозділи оперативного призначення Національної гвардії України активно застосовували безпілотні засоби. Під час виконання бойових завдань українським бійцям вдалося знищити п'ять систем РЕБ російської окупаційної армії. Про це 3 травня повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Воєначальник пояснив, що на опублікованих кадрах видно бойову роботу 23 бригади НГУ "Хортиця" на Запорізькому напрямку. У результаті успішної операції противник позбувся однієї станції радіоелектронної боротьби "Стриж".

"Цього тижня підрозділи оперативного призначення Національної гвардії України активно працювали дронами по позиціях противника, його техніці, артилерійських системах та засобах РЕБ. На південному напрямку, зокрема, знищено 5 систем РЕБ противника", — повідомив Півненко.

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Нагадаємо, в ніч на 2 травня українські безпілотники, ймовірно, атакували тягові та трансформаторні підстанції на залізничних коліях в Орловській і Курській областях РФ. У довгостроковій перспективі, зазначають експерти, така тактика може завдати істотної шкоди логістиці російських військ.