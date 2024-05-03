42 спалені бронемашини: у ЗСУ показали наслідки запеклих боїв (відео)

Українські захисники з 58-ої ОМБр написали, що російські генерали на Донецькому напрямку "влаштували масштабне жертвоприношення", кинувши на загибель живу силу і техніку.

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Українські підрозділи на Донецькому напрямку успішно відбили наступ російських військ, знищивши 42 російські танки й бронемашини в районі одного з населених пунктів. Як повідомили 2 травня в соцмережах бійці 58-ої ОМБр імені гетьмана Івана Виговського, спалена техніка противника стала результатом запеклих боїв, що велися на невеликій ділянці фронту.

"Весняні жнива смерті. Маленький клаптик землі біля одного з донецьких сіл став ареною жорстоких боїв із російськими окупантами. Здається, останніми тижнями путінські генерали влаштували масштабне жертвоприношення своїм пекельним богам, кидаючи на погибель нові сили й техніку", — пишуть у коментарі під відео українські військові.

Судячи з кадрів, бійці Сил оборони чинили запеклий опір силам ворога, що наступають. Зокрема, у боях брали участь бійці 58-ї бригади спільно з підрозділами Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ї бригади охорони Держспецслужби транспорту, а також інших військових формувань.

Західні оглядачі в коментарях пишуть, що наразі російські війська ведуть агресивну наступальну кампанію, просуваючись до районів поблизу Часового Яру та Авдіївки.

Унаслідок активних дій ЗС РФ населений пункт Роботине опинився в небезпечній ситуації. Однак окупанти зустрічають запеклий опір з боку українських військ, які, попри значний дефіцит боєприпасів, завдають противнику суттєвих втрат.

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Нагадаємо, на думку польського військового оглядача Максиміліана Дури, українські захисники розпочали натуральне полювання на зенітні комплекси "Бук" ЗС РФ. Тільки за останній місяць вдалося знищити щонайменше шість російських ЗРК.