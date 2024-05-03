ВСУ открыли охоту на российские "Буки": сколько комплексов ВС РФ потеряли за месяц (видео)

Польский обозреватель Максимилиан Дура считает, что Россия потеряла больше ракетных систем ПВО, чем способна произвести. И это на фоне появления модернизированных ЗРК с оптико-электронной системой обнаружения.

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Украинские защитники начали своеобразную охоту на российские зенитные комплексы "Бук". Только за последний месяц бойцам Сил обороны удалось уничтожить не менее шести комплексов этого типа, таким образом оккупанты теряют на фронте больше систем ПВО, чем могут произвести. Об этом пишет польский обозреватель Defence 24 Максимилиан Дура.

По мнению автора материала, системы ПВО — это еще одна область российского вооружения, где потери в ходе боевых действий в Украине превышают производственные возможности оружейной промышленности РФ. Таким образом потенциал оккупантов в этом отношении ослабевает с каждым месяцем.

Дура отмечает особую активность украинских сил в последние несколько недель, направленных на уничтожение зенитно-ракетных комплексов противника, и в частности, систем "Бук". По его словам, примечательно то, что большинство моментов уничтожения ЗРК было зафиксировано на камеру.

Это достаточно странно, поскольку "Бук" является практически самодостаточным комплексом, обладающим собственной системой наблюдения.

Эти автономные системы обнаружения есть не только у батареи, но и у каждой пусковой установки — автономный радар может быть установлен модификациях "Бук-М1/Бук-М2". Более того, последние варианты ЗРК были оснащены оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения с тепловизором и лазерным дальномером. Однако даже это не спасло новый "Буки" от обнаружения и уничтожения.

"Таким образом, это еще одно доказательство неспособности радаров российских зенитных систем обнаружить небольшие беспилотники и предупредить операторов о приближающейся опасности. Этим безжалостно пользуются украинцы, которые, имея хорошо развитую систему воздушной разведки, легко обнаруживают элементы российской зенитной системы и затем последовательно уничтожают их", — подчеркнул Дура.

Также обозреватель предположил, что развертывания систем "Бук" может быть обусловлено отсутствием у ВС РФ достаточного количества зенитных комплексов малой дальности, таких как "Тор", "Панцирь" и "Стрела-10", которые в основном используются для защиты ключевых объектов и командных пунктов.

Как итог, уничтожение российских комплексов было зафиксировано 26 марта, 13 апреля, 25 апреля, 30 апреля и 2 мая. Причем 30 апреля россияне потеряли сразу две пусковые установки.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась и в январе текущего года. По информации журналиста Юрия Бутусова, украинские бойцы ликвидировали за две недели пять комплексов "Бук" на Донецком направлении.