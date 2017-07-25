Госпогранслужбу возглавил Петр Цигикал

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Государственной пограничной службы директора департамента оперативной деятельности погранведомства Петра Цигикала.
Об этом в ходе своего выступления сообщил глава государства.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Погранслужбе отчитались о борьбе с нарушителями границы
"Ко мне как к президенту и верховному главнокомандующему поступил рапорт руководителя Пограничной службы генерал-полковника Украины Назаренко Виктора Александровича об освобождении от занимаемой им должности по состоянию здоровья", - отметил Порошенко.
Напомним, 21 июля произошел инцидент с участием Виктора Назаренко в Администрации президента Украины. Во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко глава ГПСУ потерял сознание. Чиновнику оказали медицинскую помощь и позже госпитализировали.