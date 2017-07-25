Киев никому не помогал на выборах президента США, - посольство Украины

Украинские дипломаты также выразили благодарность США за двухпартийную поддержку нашей страны

Посольство Украины в США опровергло заявление американского президента Дональда Трампа о поддержке украинцев его соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Украинские дипломаты также выразили благодарность США за двухпартийную поддержку нашей страны (со стороны Республиканской и Демократической партий США).

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Украина пыталась саботировать его президентскую кампанию в 2016 году.