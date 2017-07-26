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Главная » Страна » В США подали новый иск против Фирташа

В США подали новый иск против Фирташа

В США подали новый иск против Фирташа
Дмитрий Фирташ / Фото: news-front.info

Его подозревают в подкупе американцев

26.07.17 133
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В суд США подали новый иск по международному делу о взятках против пророссийски настроенного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, связанного с экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Фирташа обвиняют в организации сговора для выплаты $18,5 млн взятки за добычу титана в Индии и дальнейшей его продажи компании в Чикаго. Прокуроры заявляют, что часть суммы была выделена для подкупа отдельных лиц в США.

При этом Фирташ уже подал документы в Чикаго, в которых просит отменить все предъявленные ему обвинения. Один из его аргументов заключается в том, что вероятное преступление не касается США, поэтому нет никаких оснований для его преследования в Штатах.

Но в 110-страничном заявлении прокуратуры говорится, что это неправда. Отмечается, что данные свидетельствуют о том, что взятки предназначались для граждан США, хотя пока нет никаких подробностей.

Фирташ связан с Манафортом деловым соглашением о перестройке отеля на Манхэттене. Однако экс-руководитель предвыборной кампании Трампа не фигурирует в деле о подкупе, а только в деле о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Напомним, украинского олигарха Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

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