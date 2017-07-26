Украина должна более 75 млрд долларов

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

Размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.

Гарантированный государством долг составил 306,76 млрд гривен или 11,75 млрд долларов.

Напомним, Украина должна заплатить до 2019 года $11 миллиардов.