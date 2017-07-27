Украинские корабли тактически маневрируют с НАТОвскими

В ходе учения отрабатываются совместные действия в составе группы надводных кораблей по стандартам Альянса

В Черном море Военно-морские силы (ВМС) Украины совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии проводят тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины на странице в Facebook.

В частности, в Черное море вышли украинские ВМС во главе с "Гетьман Сагайдачный" совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии.

Страны НАТО представляют эсминец "Дункан" (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты "Илдырым" (ВМС Турецкой Республики) и "Р. Фердинанд" (ВМС Румынии).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Черниговщине прошли испытания новой украинской техники и оружия

В ходе учения отрабатываются совместные действия в составе группы надводных кораблей по стандартам Альянса.

На переходе морем украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля.

Отработаны также подходы для посадок на палубы кораблей - участников тренировки их вертолетов.

В ходе совместных действий командой эсминца "Дункан" проведено показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетьман Сагайдачный".

Напомним, в Украине завершились международные военные учения Sea Breeze-2017.

Планом тренировки предусмотрено также тактическое маневрирование в строях и ордерах.