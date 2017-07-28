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Главная » Страна » Кремль не в курсе отъезда Кадырова в Иерусалим

Кремль не в курсе отъезда Кадырова в Иерусалим

Кремль не в курсе отъезда Кадырова в Иерусалим
Фото: OnKavkaz

Песков отметил, что "это вряд ли следует расценивать как какое-то заявление о смене работы"

28.07.17 958
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В Кремле заявили, что не получали заявления от главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности оставить свой пост и заняться охраной мусульманской святыни Аль-Акса в Иерусалиме.

Отвечая на вопрос журналистов, поступало ли в администрацию президента РФ подобное заявление, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал: "Нет, не поступало".

Как сообщают российские СМИ, комментируя высказывание главы Чечни, Песков отметил, что "это вряд ли следует расценивать как какое-то заявление о смене работы".

Отметим, ранее глава Чечни призвал международное сообщество лишить Израиль юрисдикции над мусульманскими святынями на Храмовой горе в Иерусалиме, чтобы избежать дальнейших религиозных конфликтов.

"Мое личное предложение для исключения конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни, мечети Аль-Акса, - передать все права на нее Иордании. Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", - написал Кадыров в своем Telegram.

Напомним, близ Храмовой горы в Иерусалиме произошли новые столкновения палестинцев и израильских полицейских.

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