ИГИЛ пообещал разобраться с Путиным: как Россия ошиблась с главным врагом

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Путин — "шиит"... ИГИЛ обещает конкретно взяться за РФ и за бункерного.

Российские власти круто ошиблись в определении калибра своих политических врагов: Кремль традиционно видит угрозу в либералах, тогда как всколыхнуть современную Московию способны только исламисты. С их подачи возникли І и ІІ чеченские войны, гремели по РФ громкие теракты. И именно адепты "Исламского государства" дали в подмосковном "Крокус Сити" под дых бункерному.

Кремлевский фюрер, — если до сих пор не стал шиитом, то наверняка уже завербован ими. Ведь он по самые уши влез в международные мусульманские распри на стороне одной из группировок.

Иран — главный партнер РФ в создании ближневосточного кризиса, в частности — войны в Израиле. Иранцы — в подавляющем большинстве своем — шииты, и иногда трудно разобраться, кого они ненавидят больше: американцев или мусульман-суннитов.

Москва и Тегеран совместно прикрывают геополитическую задницу сирийского диктатора Асада: в частности, РФ в 2015-м ввела войска для зачистки последствий т.н. "арабской весны", полностью изменив ход гражданской войны.

Напомню, что война в Сирии началась в 2011-м с протестов против диктатуры Асада, чем воспользовался ИГИЛ, захватив около трети сирийской территории и 40% Ирака. Тогда Асад позвал на помощь российскую армию, боевиков из "Хезболлы" и Ирана, и "исламские государственники" были практически уничтожены. На весь мир известна трагедия двухмиллионного города Алеппо, который проасадовская коалиция осадила и уничтожала авиабомбами, химическим оружием и голодом.

Здесь самое время добавить в рассказ ингредиент, который очень характеризует Кремль: беспринципность. Воюя с ИГИЛ, Москва одновременно торговала с ним нефтью. Ничего личного, только бизнес.

"Последние два года ИГИЛ была сосредоточена на России, часто критикуя Путина в своей пропаганде, и считая Россию соучастником деятельности, которая регулярно угнетает мусульман", — говорят аналитики.

ИГИЛ обещает разобраться с Путиным лично

Боевики "Исламского государства" — сунниты. Кстати, как и оккупированная Ичкерия (Чечня): солидарность с порабощенным кавказским народом — это еще один динар в копилку ненависти к Кремлю и его симпатикам.

Ответственность за расстрелы взяла на себя подгруппа "Исламского государства", называющая себя ИГИЛ-К. "К" — это первая буква от "Хорасан" (Khorasan), старое название региона, который включал части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Фактически, ИГИЛ-К стремится контролировать добрый кусок Азии, от Казахстана на севере до Мальдив на юге; от Восточного Ирана на западе до Западного Китая на востоке, подтянув новые регионы, такие как Таджикистан. Это к слову об их амбициях.

Кстати, в прошлом ИГИЛ приписывал себе атаки, к которым не имел никакого отношения. Но на этот раз их "след" подтвержден американской разведкой.

Это уже не первый теракт ИГИЛ против РФ: в сентябре 2022 года боевики ИГИЛ-К уже давали о себе знать, совершив теракт в российском посольстве в Кабуле. Но нападение на "Крокус Сити" оказалось гораздо более кровавым и значимым по своим масштабам. Этому есть свои объяснения: боевики стремятся таким образом увеличить значимость, значит, — поддержку и силу.

ИГИЛ-К может продолжить свои атаки по миру, чтобы достичь цели — "превратиться в террористическую организацию с глобальным влиянием". Особенно комфортно это будет удаваться на территории Московии, спецслужбы которой тратят огромные средства на преследование политических врагов режима, тогда как безопасность граждан вытеснена из числа приоритетов правоохранителей.

Тем временем, в сети расходится инфо: ИГИЛ анонсировал новые теракты в РФ и пригрозил лично фюреру.

НО: ИГИЛ нельзя считать "хорошими парнями" только потому, что они считают Кремль своим врагом. Хотя боевики "Исламского государства" способны вернуть РФ во времена тотального испуга, когда террористы наперегонки с ФСБ соревновались, кто первым устроит диверсию против россиян.

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