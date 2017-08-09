Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным

Беглый российский депутат Илья Пономарёв рассказал Фокусу об имперской сущности Навального, проблемах инвестиций в Украине и о том, как наша страна может реально влиять на РФ

К политическим беженцам из РФ отношение в Украине весьма неоднозначное. С одной стороны, они вроде бы являются союзниками в борьбе против кремлёвского режима, с другой — практической пользы от их борьбы немного. В то же время их стремление влезть во внутренние дела Украины вызывает раздражение. Сбежав из России, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв, единственный проголосовавший против аннексии Крыма, занял другую позицию. Он основал компанию Trident Acquisitions для привлечения в Украину инвестиций из США. При этом держит руку на пульсе российской политики и уверен, что у нашей страны есть много возможностей влиять на события в России.

КТО ОН Бывший депутат Госдумы России, основатель инвесткомпании Trident Acquisitions ПОЧЕМУ ОН Занимается привлечением инвестиций в Украину, российский оппозиционер

Недемократическая оппозиция

Лидер террористической организации "ДНР" Захарченко заявил о провозглашении Малороссии. Что это, по-вашему, значит?

— Думаю, просто напоминает о себе, ничего большего. Я бы не обращал на это слишком много внимания. У нас в России есть конспирология, что Путин в ходе избирательной кампании будет рассматривать возможность признания независимости "ДНР" и "ЛНР", что это всё хитрый план Суркова, но я в это не верю. Заявление Захарченко — это напоминание про их "субъектность". Путин всё время говорит, что с ними надо вести переговоры. Вот они и заявляют, мол, мы уже не сепаратисты, а альтернативная Украина. Тем более что американцы заговорили о возможном отказе от столь выгодных сепаратистам минских соглашений, назначили своим спецпредставителем в Украине Курта Волкера, который всегда к этим соглашениям относился со скепсисом.

То есть предвыборная гонка в России началась? Есть мнение, что Алексей Навальный не независимая фигура, а проект Кремля, чтобы оттенять и подыгрывать властям.

— Здесь очень тонка грань, истина посередине. Навальный точно не проект ФСБ, как многие говорят. Он сам по себе и очень хочет стать президентом. Могут ли его использовать Кремль и силовики в своих интересах? Конечно могут. Так, Кремлю надо поднять интерес к выборам, и они используют для этого Навального. Силовики (группа Сечина — Феоктистова, первый — председатель правления ПАО "НК "Роснефть", второй — генерал ФСБ) активно сливают информацию Навальному, например, про Медведева, чтобы устранить последнего как потенциального преемника Путина. Но это точно не означает, что он их марионетка. Навальный взял информацию и использовал её в своих интересах, но дал возможность при этом использовать себя.

Недавно на российском ТВ состоялись дебаты Навального и Гиркина (Стрелкова). Кому они были нужны больше?

— Это нужно обоим. Стрелков не пропутинский человек, всегда крутился в оппозиционной национал-патриотической тусовке. Более того, Кремль боится, что вокруг Гиркина могут сгруппироваться вооружённые боевики, которые были "добровольцами" на востоке Украины, для них он является очевидным лидером. Когда началась аннексия, война, эта тусовка оказалась востребованной, Кремль с ними сыграл в свою игру. Когда же Стрелков вернулся назад, его попытались максимально придавить, и его нигде не было видно в российских СМИ. Ему нужно медийное внимание, тут всё просто.

"Если уж совсем фантазировать, то коль РФ финансирует вооружённых людей на украинской территории, то почему Украина не помогает людям, которые бы сделали то же самое на российской территории?"

Что касается Навального, то на фоне Гиркина, такого хардкор-империалиста, он выглядел разумным спокойным человеком. Может, за этим есть и более тонкая игра, у них обоих имеются фээсбэшные контакты. Возможно, они тоже хотят что-то слепить. С моральной точки зрения устраивать дебаты с военным преступником — это, конечно, вопрос. Думаю, Навальный многое проиграл, отказавшись считать Гиркина таковым. Зато его истинное политическое лицо стало более понятным тем, кто раньше пытался закрывать глаза на имперские и недемократические взгляды этого человека.

Стоит ли украинцам обращать внимание на предстоящие выборы в РФ, ведь ничего, скорее всего, не изменится?

— Следующим президентом РФ, если так пожелает Путин, будет Путин. Если вдруг он захочет сыграть в нового преемника, то нет большой разницы, кто им будет, потому что сзади всё равно будет стоять Путин и дёргать за ниточки. В этом смысле акт выборов для Украины не поменяет ничего. Но нужно ли интересоваться российской политикой и пытаться на неё влиять? Да, безусловно. Существует большое число возможностей повлиять на ситуацию в России в интересах как Украины, так и всего мира, чтобы что-то начало меняться и прекратила проливаться кровь.

Например?

— В России есть силы, которые действительно выступают за то, чтобы прекратить войну. "За мир без аннексий и контрибуций". За это стоит значительная часть левого и националистического движений. При этом российская оппозиция сейчас без ресурсов, и каких-либо возможностей для действия. Украина не является внутри РФ игроком (хотя Россия внутри Украины является — покупает кучу политиков, влияет на них, создаёт лояльные себе СМИ и т. д.). Ваша страна транслирует свои сигналы лишь на Запад, да и то делает это зачастую непоследовательно и слабовато. Хотя союзники внутри России могут быть даже более полезными, чем западные.

Какие вообще есть сценарии смены власти в РФ?

— Уверен, что смена может произойти только внеконституционным путём. Надеюсь, что не очень кровавым. Сильно зависит от того, каким образом это пройдёт: может дойти и до распада страны, а может ограничиться косметическими изменениями. Например, уже упомянутый Навальный не хочет сменить систему власти, не хочет разрушить вертикаль управления, выстроенную Путиным, — он хочет её возглавить. Напротив, есть Ходорковский, Гудков, ваш покорный слуга, которые хотят кардинального изменения внутреннего устройства, замены авторитарной президентской системы парламентской. На мой взгляд, это в интересах Украины, потому что создаст новый баланс сил внутри страны и уменьшит возможность агрессии в адрес соседей.

Но, повторюсь, пока относительно России ни у вас, ни у Запада никакой стратегии нет в принципе. Если уж совсем фантазировать, то коль РФ финансирует вооружённых людей на украинской территории, то почему Украина не помогает людям, которые бы сделали то же самое на российской территории? Сейчас, например, в Ростовской области большое шахтёрское движение, недовольное закрытием шахт, забастовка шахтёров в Гуково. У нас периодически появляются очаги вооружённого сопротивления режиму — то "приморские партизаны", то антиникелевый протест в Воронежской области, то рабочие выступления. Такие вещи надо использовать по полной программе, протягивать руку тем, кто хочет демонтажа путинской системы.

Любая сила, которая будет как-либо связана с Украиной, в России сразу же станет объектом критики и нападок.

— Поддерживать можно по-разному — мы же не хотим под украинским прапором идти на Кремль, у нас свой флаг имеется. Немалая часть российской оппозиции хотела бежать в Украину, перегруппироваться тут и вернуться назад. Но здесь не помогают, скорее даже палки в колёса ставят.

А чего вы ждали? Им здесь не доверяют.

— Давайте вспомним Великую Отечественную войну. С одной стороны, у поляков была Армия Крайова, которую расстреливали и преследовали. С другой стороны, была Армия Людова, которая в составе советской армии воевала под своим польским флагом, а потом стала костяком новых вооруженных сил Польши после 1945 года. Это ведь те же самые поляки. Одно дело, когда перешли на украинскую сторону российские оппозиционеры и хотят участвовать в ваших украинских делах, — я бы тоже этому сопротивлялся. А если приехали в Украину, пошли в лагерь, получили винтовку и тренируются, готовятся вернуться в Россию — разве это проблема?

Трудные инвестиции

Вы объявляли, что будете заниматься привлечением инвестиций в Украину. Каковы успехи?

— Успехи есть, но рассказывать о них пока не могу, это станет известно позже. Деньги любят тишину. Процесс идёт гораздо медленнее, чем мне бы хотелось, в том числе потому, что вашей элите инвестиции на самом деле не нужны.

В чём это проявляется?

— Есть большое количество украинского "бизнеса", который хочет грабить Украину сам. Внешних денег ему не надо. Он же формирует власть, и поэтому она не то чтобы сильно препятствует, но и не помогает. Есть крупные американские инвесторы, которые хотели бы здесь иметь серьёзный бизнес. Миллиард-полтора долларов в год сейчас можно получать напрямую, без особого напряжения.

Какие отрасли им интересны?

Как рыба об лёд. Илья Пономарёв не знает ни одного человека в украинской власти, который бы реально хотел, чтобы в страну пришли иностранные инвесторы

— Сельское хозяйство, энергетика, в частности нефтегазодобыча. Не думаю, что власть сможет долго противостоять инвесторам, вода дырочку найдёт и смоет эту дамбу. Многое зависит от того, как дальше пойдёт реформа Нафтогаза. Есть объекты, которые в принципе не сделать без западного капитала, например, разработка черноморского шельфа. У вас большое количество зрелых месторождений, там нужны новые западные технологии, а не увеличение капитальных затрат государственной Укргаздобычи.

Какого сигнала ждут инвесторы, чтобы понять: пора вкладывать?

— Явного выраженного желания государства, конечно. Не ритуальных слов на конференциях, а практической и ежедневной вовлечённости высших госчиновников. Чтобы им не надо было неделю дозваниваться по любой ерунде. Я сейчас практически отказался от работы с государственными структурами, потому что они бесполезны, не могут ничего решить.

Что должно измениться?

— Я вас уверяю, что главное — желание, потому что механизм привлечения инвестиций — десятый вопрос. Я не знаю ни одного человека в украинской власти, ни в правительстве, ни в администрации, который бы на самом деле хотел, чтобы сюда пришли иностранные инвесторы.

Есть ли изменения за этот год в плане привлечения инвестиций?

— Боюсь, что стало хуже. Если раньше они хотя бы говорить любили о радужных перспективах, то сейчас даже не говорят. Те единственные две значимые сделки с момента Майдана — порт Южный с Cargill и в Николаеве порт с Bunge, — все были заложены во времена Януковича и по инерции дошли до конца, это не заслуга нынешней власти.

А как же строительство зерновых терминалов, заводов?

— То, что происходит, — очень мелкое по масштабу. Стране необходимы новые стандарты корпоративного управления, то, что можно предъявлять миру как очевидный успех.

Россия, при всех её проблемах, связанных с коррупцией и всем прочим, по отношению к иностранному капиталу многократно более открытая страна, чем Украина. И с точки зрения законодательных стандартов российское законодательство гораздо ближе к европейскому, чем украинское. Это результат того, что деловая среда была заточена под работу с иностранными инвестициями. У вас же с иностранными инвесторами никто не работает. Публичных компаний, которые бы торговались на бирже, очень мало, они погоды на рынке не делают. Своя биржа теоретически есть, а практически — нет.

Что вы думаете о новом покупателе украинской дочки Сбербанка России, белорусском бизнесмене Викторе Прокопене?

— За этим стоит всё тот же Саид Гуцериев. Эту сделку держит только то, что у вас есть очень жёсткие правила с раскрытием источника капитала, и Гуцериева фронтировал латвийский (а на самом деле российский) Норвик-банк. Когда удалось показать коррупционный характер сделки в Украине латвийскому регулятору, он запретил этому банку идти в неё. Теперь появился другой предприниматель, который может показать легальный капитал, но финальный покупатель от этого не меняется и характер сделки тоже.

Им важно сохранить банк как инструмент влияния или здесь чисто экономические мотивы?

— В первую очередь это отличный бизнес, у Сбербанка большой портфель кредитов. Сбербанку нужно либо распродавать кредиты в розницу, либо продавать банк целиком. Он стоит вполне хороших денег, и Нацбанк мог бы сыграть более активную роль в сохранении этого бизнеса при передаче его в руки, не связанные с российской властью.

Дума vs Рада

Как бывший депутат Госдумы РФ оцените работу парламента Украины.

— Вот в чём я могу позавидовать, так это в том, что у вас есть настоящий парламент. Но в ситуации реформ, когда надо принимать решения, паралич, который там постоянно существует, это, конечно, плохо. Российский парламент другой — это штамповочный механизм, но зато у нас есть вещи на уровне процедур, которые упрощают решение вопросов. Например, у вас голосования идут по мере поступления. Обсудил — проголосовал. Если в зале нет нужного количества людей, то всё, нет кворума, решение не принято. У нас такое невозможно, потому что есть час голосования. То есть вначале обсудили все вопросы повестки дня, а в пять часов вечера все решения подряд голосуются, за весь день. Любой депутат знает, что голосовать надо к 5 часам. В течение дня могут прогуливать вопросы, которые им неинтересны, но в 5 часов все на месте и всё голосуется. Это простая вещь, она демократию не нарушает, но вероятность принятия закона резко увеличивается. На мой взгляд, если бы у кого-то была политическая воля, то он смог бы наладить этот хрупкий парламентский механизм. Но её нет.

Вопрос фракционной дисциплины. Уверяю вас, существует большое количество методов навести порядок внутри фракции. В РФ фракции голосуют практически единогласно в зале, хотя до того внутри все законы активно обсуждают. А украинская ситуация, что кто-то избран в парламент по списку Блока Петра Порошенко, но при этом обкладывает по матушке того самого Порошенко с утра до вечера и при этом ещё и голосует против фракции, — я этого вообще не понимаю, это же охренеть можно! Сложи ты с себя мандат и говори про президента всё, что хочешь. Ты же под его именем избран в эту Раду, тебе люди дали мандат, потому что ты БПП. Может быть, люди в президенте разочаровались, тогда они могут тебя выбрать на следующих выборах под другим брендом. Но если ты пошёл под этим брендом, так работай под ним.

Сериал с лишением неприкосновенности депутатов, возможно, и есть попытка наведения дисциплины?

"Следующим президентом РФ, если так пожелает Путин, будет Путин. Если вдруг он захочет сыграть в нового преемника, то нет большой разницы, кто им будет, потому что сзади всё равно будет стоять Путин и дёргать за ниточки"

— Это скорее результат международного давления. Конечно, я оцениваю это позитивно. Люди должны понимать, что если будут воровать, то их будут сажать, кто б там ни был другом президента.

Полная отмена института неприкосновенности сыграет во зло или во благо?

— Считаю, что во зло, неприкосновенность должна быть. В Украине сложилась ситуация, когда политической угрозы для депутатов особо нет. Но депутат должен иметь возможность быть в оппозиции, это важно. Я бы вообще не мог ничего делать в России, если бы у меня не было депутатской неприкосновенности. Для меня она была критически важным механизмом. В российском парламенте часто говорили об отмене неприкосновенности, именно чтобы прижать тех, кто "идёт не в ногу", чтобы их можно было принимать в автозак прямо на выходе из зала голосований.

Политические убийства

Жена застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова недавно говорила, что Кремль не причастен к убийству её мужа. Вы с ней согласны?

— Я тоже считаю, что, скорее всего, Путин лично приказа подобного не давал. Думаю, что за этим мог стоять генерал ФСБ Олег Феоктистов. Но в любом случае конечным интересантом этого является Кремль. Это можно было сделать только при полном понимании, что организатора не накажут, а вознаградят.

Была ли там связь с международной группой обнальщиков, которую, как говорят, крышевал Феоктистов?

— Да, это очень вероятный вариант. Киллер был из этой группы.

Вороненков обладал информацией по этой группе?

— Вороненков обладал информацией по контрабанде. У Феоктистова была мотивация вернуться на службу. Он был уволен 1 марта из Роснефти из-за того, что передал информацию Навальному по Медведеву, которая была использована в знаменитом фильме про "Димона". А заказ на убийство был получен 6 марта в Донецке. Это хорошая причинно-следственная связь. После этого убийства его через неделю вернули в ряды ФСБ, назначили замруководителя Службы экономической безопасности.

А покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева, там какая мотивация?

— Думаю, что логика ровно такая же. Есть вещи, которые я не могу рассказывать, но похоже, что киллер искал кого-нибудь для устранения, чтобы потом использовать в той же парадигме "мы сделали хорошее дело, просим что-то взамен". Такая логика была с Литвиненко, с Немцовым, с Вороненковым. Я не исключаю, что такая же история была с Шереметом и, скорее всего, с Осмаевым. Меняется только тот, перед кем надо выслужиться, но в значительной степени люди решают личные вопросы под флагом ложного патриотизма.

То есть шансы успешно расследовать дело по Осмаеву и Вороненкову есть?

— Да. В случае с Осмаевым киллер в руках правоохранителей, с Вороненковым — вся группа известна. И то, и то дело будет раскрыто. Относительно Шеремета — раскрыть заказное убийство, когда действует профессиональный киллер, которого ничто не связывает с убитым, трудно.

Когда вы рассчитываете вернуться в Россию?

— Сложно сказать конкретно, многое зависит от Украины, как тут всё будет развиваться. Как только здесь появятся успехи, там всё начнет сыпаться сразу. Я уверен, что Путин это прекрасно понимает, и потому так не хочет, чтобы у вас всё получилось.