Два российских танкера ушли с молотка в Украине

Оба судна были проданы за более чем 10 млн грн

Российские танкеры "Ниагара" и "Борислав" были проданы через систему электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ. Об этом сказано в результатах торгов за 31 июля, передает 112 Украина.

На танкер-нефтевоз "Борислав" претендовали 9 участников, в результате чего его цена выросла с 1,444 до 5,113 млн гривен.

Танкер-химовоз "Ниагара" пытались приобрести 5 претендентов, потому цена на него поднялась с 2,475 до 5,012 млн гривен.

Ранее оба судна, согласно информации ЦТС, принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия). Компания задолжала 40,094 тыс. долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора в Хозяйственном суде Херсонской области.

Поэтому суд принял решение составить акт описи и арестовать имущество должника. Принудительное исполнение решений было возложено на Государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Минюста Украины. После этого танкеры были выставлены в СЕТАМ.

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Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний и энергогенерирующих компаний.