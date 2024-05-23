РФ начала наступление в Харьковской области раньше, чем планировала: ISW назвал причину

По словам аналитиков, Кремль, вероятно, не верил, что США возобновят помощь Украине, а потому командованию РФ придется пересмотреть многие из своих планов по летним наступательным операциям.

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России пришлось начать наступление в Украине раньше, чем планировалось из-за того, что США разблокировали военную помощь. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 22 мая говорится, что российские оккупанты приступили к ограниченным наступательным операциям вдоль границы на севере Харьковской области еще 10 мая.

Эксперты предположили, что россияне были вынуждены начать наступление раньше, чем планировалось. При этом ВС РФ задействовали ограниченное количество сил для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Правда, как сообщается, уже 14 мая темпы наступательных операций РФ начали замедляться. Российское командование хочет создать "буферную зону" на международной границе. Возможно, более глубокое вторжение в Харьковскую область не входит в планы оккупантов.

В отчете говорится, что Россия начала наступление вдоль границы с Харьковской областью, чтобы отвлечь украинские войска.

По словам аналитиков, Кремль, вероятно, не верил, что США возобновят помощь Украине, а потому командованию РФ придется пересмотреть многие из своих планов по летним наступательным операциям.

В ISW отметили, что российское военное командование, вероятно, предполагало, что одновременные наступательные усилия в Харьковской области и вдоль нынешней линии фронта на востоке Украины растянут и сокрушат украинские силы.

Однако, как сообщается, Силы обороны Украины вероятно, будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, а также подорвут оперативные планы россиян.

Напомним, что 22 мая российские оккупанты обстреляли автомобиль полиции в Волчанске Харьковской области во время эвакуации. Из-за вражеской атаки погиб один полицейский.