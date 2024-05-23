РФ почала наступ у Харківській області раніше, ніж планувала: ISW назвав причину

За словами аналітиків, Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, а тому командуванню РФ доведеться переглянути багато зі своїх планів щодо літніх наступальних операцій.

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Росії довелося почати наступ в Україні раніше, ніж планувалося через те, що США розблокували військову допомогу. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 22 травня йдеться, що російські окупанти розпочали обмежені наступальні операції вздовж кордону на півночі Харківської області ще 10 травня.

Експерти припустили, що росіяни були змушені почати наступ раніше, ніж планувалося. При цьому ЗС РФ задіяли обмежену кількість сил для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Щоправда, як повідомляється, вже 14 травня темпи наступальних операцій РФ почали сповільнюватися. Російське командування хоче створити "буферну зону" на міжнародному кордоні. Можливо, більш глибоке вторгнення в Харківську область не входить у плани окупантів.

У звіті йдеться, що Росія почала наступ уздовж кордону з Харківською областю, щоб відвернути українські війська.

За словами аналітиків, Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, а тому командуванню РФ доведеться переглянути багато зі своїх планів щодо літніх наступальних операцій.

У ISW зазначили, що російське військове командування, ймовірно, припускало, що одночасні наступальні зусилля в Харківській області та вздовж нинішньої лінії фронту на сході України розтягнуть і розтрощать українські сили.

Однак, як повідомляється, Сили оборони України, ймовірно, утримуватимуть лінію фронту в червні 2024 року, а також підірвуть оперативні плани росіян.

Нагадаємо, що 22 травня російські окупанти обстріляли автомобіль поліції у Вовчанську Харківської області під час евакуації. Через ворожу атаку загинув один поліцейський.