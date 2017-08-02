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К продлению санкций ЕС против РФ присоединились еще четыре страны

К продлению санкций ЕС против РФ присоединились еще четыре страны
Санкции / Фото: bigmir.net

Действие ограничительных мер продлено до 31 января 2018 года

02.08.17 939
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Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению ЕС продлить экономические санкции против России до конца января 2018 года. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, опубликованном на сайте ЕС, передает Европейская правда.

"Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продлевает действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня 2017 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

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