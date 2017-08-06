Киев выделил более 40 млн грн на мусорный полигон в Подгорцах

Город также направляет более 10 млн грн на помощь поселковым общинам, которые страдают от соседства с полигоном

Как предусмотрено в Программе социально-экономического развития столицы, более 40 млн грн выделено для решения проблем, связанных с работой полигона твердых бытовых отходов № 5 в с. Подгорцы, Обуховского района Киевщины.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Из них 7 млн ​​грн пойдут на противоаварийные мероприятия, 1,4 млн - на разработку проекта будущей рекультивации полигона, еще 24 млн грн - на увеличение мощностей системы, перерабатывающей токсический фильтрат на полигоне.

"Мы ожидаем завершения экспертизы проекта реконструкции, куда вносятся изменения с учетом первоочередных задач. Речь идет о принятом решении рекультивации полигона. Сейчас почвой пересыпаны более 10 га полигона. Планируем завершить пересыпку всей карты, но мы ждем, пока пройдет аномальная жара. Выделены средства на полигон и разработку проектов новых центров переработки отходов", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, город направляет более 10 млн грн на помощь поселковым общинам, которые страдают от соседства с полигоном.

Пантелеев также отметил, что более 3 млн грн выделено на разработку проектов мусороперерабатывающих заводов в столице. Всего на решение вопроса полигона №5 выделено из городского бюджета почти 43 млн грн.

Напомним, под Киевом нашли 40 тонн львовского мусора.