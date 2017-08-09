Во время репетиций парада войск, который запланирован на День Независимости Украины, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Агентство Укринформ подготовило инфографику с подробной картой.
На время проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на улице Крещатик (участок от Бессарабской площади до Европейской площади) движение будет ограничено в такие часы:
16 августа – с 21:00 до 02:00.
18 августа с 21:00 до 02:00.
22-24 августа с 06:00 до окончания мероприятий.