АТО: враг интригует под Авдеевкой для ОБСЕ

11 августа в районе проведения антитеррористической операции снова обострилась ситуация под Авдеевкой. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали наши позиции на подступах к этому поселку из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные открывали ответный огонь. В результате этих противостояний трое наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован.

По оперативным данным, дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке. В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". В то же время силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины.

Ночью на луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки.

Во время обстрела нашего опорного пункта в Крымском, еще один украинский военный получил ранения.