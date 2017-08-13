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Главная » Страна » Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя

Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя

Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя
Поезд Тарпан / Фото: telegraf.in.ua

На всех не хватило вагонов

13.08.17 4075
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Пассажиры поезда "Интерсити" маршрута Одесса-Киев были вынуждены ехать без мест, то есть стоя, из-за отсутствия нескольких вагонов.

Укрзализниця принесла извинения пассажирам и пообещала компенсировать разницу стоимости проезда, но ответственность возлагает на завод-производитель.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

"В воскресенье 13 августа по маршруту Одесса - Дарница вместо поезда «Тарпан» №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Это поезд на локомотивной тяге в пятивагонной комплектации. ПАО «Укрзализныця» и филиал «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) приносят извинения пассажирам за неудобства и непредвиденные обстоятельства», - говорится в сообщении УЗ.

По информации железнодорожников, всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены деньги. Тем пассажирам, которые поехали в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия. 

Техническую неисправность поезда сейчас устраняет завод-производитель.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян накануне заявил, что Укрзализныцю ждут массовые увольнения, Балчун был просто красивым фронтменом.

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