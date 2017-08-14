В Киеве начнут устанавливать системы охраны тепловых счетчиков в домах

В столичных домах начнут устанавливать систему охраны счетчиков тепла.
Об этом сообщает 44.ua.
Как заявил во время пресс-брифинга директор КП "Киевжилспецэксплуатация" Олег Котляренко, от жителей требуется два этапа: подписать соответствующий протокол и платить абонентскую плату за обслуживание, которая в зависимости от этажности, составляет от 3 до 5 грн.
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По словам Котляренко, на установку системы охраны счетчиков тепла уже согласилось 80 домов.
"Они в процессе включения в распоряжение, которое должно выйти в течение недели. Выходит распоряжение - мы сразу приступаем к работе", - добавил Котляренко.
Напомним, Берлин выделит Фонду энергоэффективности Украины около 100 млн евро.