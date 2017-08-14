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Главная » Страна » Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и технологии КНДР, – Турчинов

Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и технологии КНДР, – Турчинов

Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и технологии КНДР, – Турчинов
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

Антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами

14.08.17 527
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Украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче Южмашем ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", – сказал Турчинова.

Он отметил, что Украина считает режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".

"Также, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский", – отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против украинского государства в 2014 году, Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию.

"Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Ранее в понедельник, 14 августа, на сайте американской ежедневной газеты The New York Times была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В данной статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана отмечается, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

В статье отмечается, что исследователи, анализировавшие северокорейские фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные двигатели, пришли к выводу, что они "основываются на проектах, похожих на те, на которых когда-то базировался ракетный флот СССР".

Производство таких двигателей осуществлялось лишь на нескольких заводах на территории бывшего СССР. Правительственные следователи и эксперты США сосредоточили свое внимание на заводе "Южмаш" в Украине. Во времена "холодной войны" завод в городе Днипро строил мощные ракеты для советского арсенала включая гигантские СС-18. Завод остался главным производителем российских ракет даже после того, как Украина обрела независимость.

При этом после свержения в Украине в 2014 году режима Виктора Януковича у Южмаша наступили тяжелые времена. Россия отменила программу обновления своего ядерного арсенала, а украинский завод испытывает недофинансирование. Эксперты считают, что именно он стал главным источником двигателей, на которых летали межконтинентальные ракеты КНДР, запущенные в прошлом месяце.

В статье приводится обнародованное в прошлом месяце Южмашем опровержение сообщения о том, что завод переживает тяжелые времена и продает технологии за границу, в частности, в Китай. На сайте компании отмечается, что она не передавала опасные технологии за пределы Украины и не будет этого делать. Вместе с тем, американские следователи не верят в эти заверения. При этом, говорится в опубликованном материале, нет никаких доказательств, что президент Украины Петр Порошенко знал о возможной утечке технологий с завода, а то, "как двигатели РД-250 попали в КНДР, до сих пор остается загадкой".

Эллеман также "не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", имеющее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 в Северную Корею. Он сказал, что оставшиеся двигатели РД-250 также могут храниться на российских складах".

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