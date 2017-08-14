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Главная » Страна » АТО: количество обстрелов увеличилось почти в два раза
Ситуация в Донбассе

АТО: количество обстрелов увеличилось почти в два раза

АТО: количество обстрелов увеличилось почти в два раза
Фото: 112.ua

Наиболее напряженная ситуация – под Авдеевкой

14.08.17 15
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В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения антитеррористической операции оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По сравнению со вчерашним днем ​​количество обстрелов наших позиций увеличилось почти в два раза.

На донецком направлении в окрестностях Авдеевки была самая напряженная ситуация. С 7:00 российско-оккупационные группировки четыре раза били по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные активно открывали огонь на поражение противника.

Кроме того, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров по нашим защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке. Около 7:00 в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово – двое наших военных получили ранения.

Около 16:00 в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. Разрушение зданий сейчас оцениваются. К счастью из местных никто не пострадал.

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, в районах проведения АТО продолжают работать украинские саперы. Только за прошлую неделю группы разминирования проверили более 60 гектаров земель, из которых изъято и уничтожено около 1000 взрывоопасных предметов.

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